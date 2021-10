Maltempo, il giornalista Rai costretto ad andare in onda così: diretta eroica, roba mai vista

07 ottobre 2021 a

a

a

Eroico collegamento di Marco Gervino, giornalista Rai da Genova, direttamente sotto l'alluvione che ha travolto la Liguria nei giorni scorsi. L'inviato, microfono in mano, descrive una situazione disastrosa senza ombrello né protezioni. In diretta, stoico, sotto la pioggia battente e il vento che sibila nei microfoni. "Una situazione molto grave", ricorda Gervino mentre un esponente dei carabinieri, accanto a lui, ascolta piuttosto turbato tenendosi con la mano il cappello per evitare che una folata glielo faccia volare via.

"Violentissimi nubifragi". A chi tocca dopo la Liguria, meteo drammatico: le regioni a rischio

"Ma un ombrello non potevano darglielo?", si chiede la seguitissima pagina Instagram Ghetto Trash, che ha condiviso il breve video. Per Gervino, più che prova del fuoco, si dovrebbe parlare di prova dell'acqua, peraltro a tarda sera. Roba da tv americana, giornalismo in prima linea (e senza protezione alcuna).





Peraltro, in Liguria il maltempo non ha flagellato solo il giornalista Rai: ammontano a circa 10 milioni di euro i danni causati dalla pioggia, in particolare nell'entroterra di Genova e Savona. Lo ha spiegato l'assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, dopo un sopralluogo a Rossiglione e Campo Ligure, i Comuni della Vallestura più colpiti. "Tutti questi territori - ha spiegato Giampedrone - saranno inseriti nella richiesta di stato di calamità. In questo momento - ha sottolineato l'assessore ligure - stiamo lavorando sulla computa dei danni, stimata in almeno 10 milioni di euro".

In piena notte, la tempesta di fulmini che terrorizza Roma: clima impazzito, qualcosa di mai visto prima | Video

"Uno degli obiettivi principali - ha aggiunto Giampedrone - resta quello di togliere dall'isolamento le persone, facendo un elenco di situazioni strutturali su cui dobbiamo intervenire. Ricordiamo che in questa zona sono caduti quasi 1.000 millilitri di pioggia in 6 ore, un record europeo, come riportato anche dal Washington Post che fa capire il carattere di eccezionalità delle piogge".

Alluvioni-lampo e crollo termico, arrivano i vortici: maltempo, chi rischia il disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.