Gf Vip, il dramma di Manuel Bortuzzo: "Un'infezione. Ogni sei mesi...", la confessione del padre

Manuel Bortuzzo lascia tutti senza fiato. Dopo aver iniziato a camminare nella casa del Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - l'ex campione di nuoto, sicuramente, continua a stupire. Per certo è uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Ma di Lulù, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Ora, però, di Manuel parla suo padre Franco che concede una lunga intervista a Fanpage. Manuel, a quanto pare, è stato poco bene negli scorsi giorni.

“L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, dice papà Franco. Una situazione sicuramente non preoccupante.

Manuel, come raccontavamo prima, si è alzato in piedi grazie al tutore. “Glielo ha consigliato il fisioterapista – ha aggiunto il padre, Franco Bortuzzo -. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

Ovviamente nessuna spettacolarizzazione della sua condizione. “Ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa”, precisa Brotuzzo senior. Ma il gesto di Manuel fa commuovere tutti.

