Striscia la Notizia, Enrico Mentana lo sfotte: "Sai dove sei?". E l'inviato lo fulmina: clamoroso, Mitraglietta demolita

08 ottobre 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 7 ottobre. E il tg satirico condotto da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani propone una serie di gaffe televisive, molte delle quali a tema elettorale, ossia sfondoni in cui ci si è imbattuti nel giorno del voto delle amministrative. E c'è da ridere...

Si parte con il Tg2, dove Maria Antonietta Spadorcia parla delle prime proiezioni su Roma. Ma quando deve dare conto del risultato di Carlo Calenda... si inceppa sul partito, Azione, che proprio non le viene in mente. Il risultato? Un verso grottesco...

Si passa poi su RaiNews24, dove si scopre "ricoveri e morti per il Pd vengono dimezzati". Un lapsus... che la dice lunghissima. "Pandemia democratica, ecco il vero nome del Pd", commenta tagliente la voce fuori campo della Incontrada. E ancora, il Tg5, dove Pietro Pinelli parla del rogo al Ponte di ferro. E spiega che una delle ipotesi è quella relativa a "una fuga di cas". Prego?

"Perché nessuno gli fa il tampone". Striscia umilia Pippo Franco, altra bomba sull'attore

Ma il top è quello che ci ha regalato Enrico Mentana con la sua maratona su La7. Ad un certo punto, Mitraglietta chiama in causa il suo inviato e lo prende anche per i fondelli: "Sentiamo l'altro punto di vista. Siamo in piazza della Scala se non sbaglio, Raniero Altavilla, posto che tu sappia dove sei. Sei vicino al quartier generale di Bernardo, devo dedurre". "Io sono a Torino...", replica forse anche un poco piccato Altavilla. E, per dirla con la voce fuori campo di Emilio Fede, "che figura di m***...".

Striscia, sfondoni in tv: clicca qui per vedere il servizio

Un solo brutale pugno in pieno volto, ecco come hanno massacrato Vittorio Brumotti: spunta il video choc | Guarda

"Guardate il suo seno". Un massacro per Chiara Ferragni, "Striscia" trova delle immagini... pazzesche | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.