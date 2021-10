Che tempo che fa, cannonata contro Luciana Littizzetto: "Non c'è più Berlusconi, vero?". Chi la demolisce

08 ottobre 2021 a

Che tempo che fa è ufficialmente tornato per la nuova stagione su Rai 3. Poche le novità, quasi tutto è rimasto pressoché identico alla scorsa edizione del programma. A partire dal conduttore Fabio Fazio e dal suo braccio destro Luciana Littizzetto. L'impressione, però, come scrive Marcello Filograsso su TvBlog, è che i monologhi della comica abbiano perso un po' di brillantezza nel corso degli anni. In passato in molti avevano notato come i suoi interventi facessero registrare un milione di telespettatori in più per la trasmissione.

Adesso non si sa se questo dato sia cambiato, ma pare che la Littizzetto abbia già dato il meglio di sé in passato, "durante il regno di Silvio Berlusconi", scrive TvBlog. "Tantissimi comici per anni hanno avuto materiale in abbondanza per sbeffeggiare le gaffes e i costumi sessuali dell’ex premier - ha sottolineato Grasso -. Ma una volta uscito dalla scena pubblica, i comici si sono come dovuti reinventare".

Il braccio destro di Fazio, insomma, adesso si limiterebbe a parlare di fatti ed episodi già ampiamente commentati e giudicati da molti sui social network. I suoi argomenti vanno, per esempio, "dall’addio alla Juventus da parte del suo ormai ex vicino di casa Cristiano Ronaldo alla spigolatrice di Sapri". L'impressione, quindi, è che ci sarebbe bisogno di "aria nuova".

