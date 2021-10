Verissimo, Leonardo Spinazzola e l'infortunio agli Europei: "Avevano il viso pieno di lacrime", come sta adesso

09 ottobre 2021 a

"Ora mi sento un leone”: Leonardo Spinazzola, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del suo momento peggiore agli Europei. Cioè di quando, durante i quarti di finale col Belgio, ha avuto un infortunio pesante. Il calciatore, infatti, si è rotto il tendine d'Achille in campo e ciò lo ha costretto a ritirarsi immediatamente, rinunciando così all'esperienza di Euro 2020. "Dopo venti minuti ho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e mi è tornato subito il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime", ha raccontato emozionato alla Toffanin.

Spinazzola ha spiegato che l'infortunio lo ha comunque aiutato: "Fa parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Questo stop mi ha dato un’ulteriore forza interiore e mi ha fatto crescere molto". Insieme a lui, in collegamento con Verissimo, sua moglie e i suoi due figli. Il centrocampista ha parlato anche dell'operazione che ha subito e dei successivi mesi di terapie. Adesso, però, è pronto a tornare in campo: "Sto bene, questo sarà il mese più importante perché dovrò fare un lavoro più di qualità che di quantità. Le stampelle le ho lasciate da quattro settimane e adesso sto ricominciando a camminare bene”.

A causa dell'infortunio, Spinazzola è stato costretto a guardare la finale degli Europei a Wembley dalla panchina. Ma nell'intervista con la Toffanin non ha nascosto tutta l'emozione vissuta nel momento in cui ha ricevuto la medaglia: "Quando l’ho presa ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche".

