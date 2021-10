In Onda, David Parenzo denuncia: “Aggredita la nostra inviata. Che cosa pensava questo cretino?"

10 ottobre 2021 a

La puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - di domenica 10 ottobre è stata ovviamente incentrata tutta sulla manifestazione no-green pass di Roma che è degenerata nella violenza, tra l’assalto ai blindati delle forze dell’ordine, quello alla sede della Cgil e quello al pronto soccorso del policlinico Umberto I.

“C’è stato un tentativo di aggressione nei confronti della nostra Roberta”, ha dichiarato Parenzo, che ha poi lanciato un video in cui si vede un uomo con un badile minacciare i cronisti e infine lanciarglielo contro, per fortuna senza colpirli. Poi nel corso della trasmissione si è parlato anche del leader di Io Apro, che è tra i dodici arrestati in seguito ai disordini nella capitale. Un personaggio “particolare”, che ha pensato bene di fare una diretta Instagram in cui mostra un reato in corso, quello dell’assalto alla Cgil.

“Il signore che si auto riprende - ha dichiarato Parenzo - ha la consapevolezza che sta commettendo un reato o è semplicemente un cretino? ‘Amici siamo entrati dentro la Cgil’, dice lui. Che cosa passava per la testa di questo signore? Forse pensava di avere un momento di notorietà?”.

