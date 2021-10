Striscia la Notizia, "Giovanna Botteri in vacanza": e dalla (costosissima) sede cinese della Rai, arriva questa roba incredibile

11 ottobre 2021 a

"La riunificazione con Taiwan sarà realizzata e non ammettiamo interferenze esterne". In Cina (e non solo) l’annuncio del presidente Xi Jinping è una notizia da prima pagina, eppure la Rai – che mantiene un costoso presidio fisso a Pechino – da dove realizza i servizi sulla vicenda? Dalla redazione di Roma. Lo ha rivelato Striscia la Notizia, in onda questa sera 11 ottobre, su Canale 5.

La sede Rai di Pechino – spiega Pinuccio nella rubrica “Rai Scoglio 24” – è attualmente priva di un corrispondente. Giovanna Botteri, infatti, "dopo gli “scoop” sulle rose cinesi e i contadini tibetani è tornata in Italia in vacanza, in attesa di un vociferato trasferimento a Parigi". Il sostituto designato Marco Clementi, invece, è bloccato a Roma causa non meglio specificati “problemi di trasferimento”.

Striscia da tempo ha una attenzione particolare alla giornalista Giovanna Botteri. "È stata un'estate intensa e faticosa per Giovanna Botteri: la corrispondente Rai da Pechino ha dovuto produrre delle grandi inchieste, di quelle che scottano per la tv di Stato, come quella sui pomodori coltivati sui tetti e quella sul Pensiero di Xi Jinping da studiare nelle scuole", ricorda Striscia Striscia la Notizia, la riunificazione Taiwan-Cina vista dalla Rai: dalla costosa sede di Pechino nessuno ce la racconta

