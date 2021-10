Uomini e Donne, la vamp Tina Cipollari aggredisce un concorrente: "Brutta persona senza anima”

12 ottobre 2021 a

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 12 ottobre 2021, Biagio Di Maro ha deciso di interrompere la sua conoscenza con la dama Rosy, dopo non aver nascosto la sua immensa delusione. Tina Cipollari non ha perso tempo per dire la sua, attaccando il chiacchierato cavaliere con queste parole: “Brutta persona senza anima”. Biagio Di Maro ha fatto sapere di non aver gradito per niente l’atteggiamento che ha avuto la dama Rosy durante le loro uscite. Il discusso cavaliere si è rivolto a Rosy dicendole: “Se gli uomini con la barba non ti piacciono perché esci con me? Ci sono rimasto così male”.

La replica di Rosy è stata: “A me lui piace solo che purtroppo non è scattato nulla in me”. Tina Cipollari si è schierata dalla parte della dama: “Probabilmente per capire che non sei il tuo tipo. Non gli piaci abbastanza”. Biagio Di Maro ha nuovamente manifestato la sua delusione nei confronti di Rosy: “Me lo diceva prima. L’ho rispettata”. Gianni Sperti invece ha detto: “Rosy non è caduta nella sua trappola”.

Tina Cipollari ha rincarato la dose, visto che ha criticato Biagio con queste parole: “A lui non interessa niente. E’ un uomo rozzo. Rosy visto che tu l’hai considerato senza dargli neanche un bacio sulla guancia…non lo vedi che orso polare hai di fronte?”. La reazione di Rosy non si è fatta attendere: “Devo dare ragione a Tina, perchè una persona che è coinvolta emotivamente a quattro volte che ci si vede non è che poi dice basta. Ho detto solamente che non amo la barba lunga. In ogni caso penso di essere stata chiara quando ti ho detto dalla prima volta non amo il contatto fisico”.

