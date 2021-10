L'Eredità, Flavio Insinna gela Tiziana. Vince 30mila euro? C'è il Covid: "La prudenza non è mai troppa"

12 ottobre 2021 a

Non sembrava convintissima della risposta data eppure si è rivelata essere quella vincente per la nuova campionessa de L’Eredità, che alla ghigliottina nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, ha vinto. Partendo dai cinque indizi la campionessa Tiziana a L’Eredità ha dato ‘Nonna’ come risposta, parola che si è rivelata essere corretta, come Flavio Insinna è stato ben felice di annunciarle, lasciandola letteralmente senza parole per la gioia e l’incredulità.

Porta a casa 30.000€ la nuova campionessa de L’Eredità Tiziana grazie alla vittoria alla ghigliottina di stasera, dove ha preso il posto di Eleonora, campionessa nelle due puntate precedenti che, reduce da due mancate vittorie, nella puntata di oggi non è riuscita a difendere il suo titolo.

Flavio Insinna, finale in festa a L’Eredità per la campionessa: “Distanziati, la prudenza non è mai troppa”. Si è quindi chiusa con i festeggiamenti per la vittoria della campionessa Tiziana alla ghigliottina la puntata di oggi de L’Eredità, per via della quale le due professoresse Samira e Ginevra, come da tradizione, hanno stappato lo spumante, pur rimanendo a distanza. “Siamo idealmente vicini” ha commentato Flavio Insinna, aggiungendo poi: “La prudenza non è mai troppa”. E domani la concorrente a L’Eredità avrà la possibilità di ritentare la fortuna e fare il bis se riuscirà a difendere il suo titolo di campionessa.

