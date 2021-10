Cartabianca, Mauro Corona attacca Giorgia Meloni: "Devi fare come Gianfranco Fini"

12 ottobre 2021 a

a

a

"Sul fascismo Giorgia Meloni dovrebbe prendere una posizione più netta come fece Gianfranco Fini. Sarebbe più credibile. Invece è ondivaga, né carne né pesce." Così Mauro Corona, all'inizio di Carta Bianca sollecitato da Bianca Berlinguer, risponde a proposito della manifestazione di sabato contro il green pass che ha avuto il culmine nell'aggressione alla Cgil. Corona poi parla anche degli ultimi fatti di cronaca nera.

"Ma quale fenomeno? Qui non ci ha mai messo piede". Berlinguer da godere: smentisce Telese e massacra Giuseppe Conte

"La condanna della Cassazione per il caso di Martina Rossi? Non è una gratificazione, la legge è stata applicata ma di fronte a un figlio che manca non c’è pena e non c’è giudice che possa alleviare il dolore dei genitori", commenta lo scrittore sul caso della studentessa ventenne genovese. Infine Corona si è concesso una digressione sull'amicizia: "I veri amici si contano sulle dita di una mano mutilata di due. L’amicizia è una forma di amore. L’amicizia accetta, giustifica. L’amicizia è generosità, è una cosa molto seria. Dura più dell’amore.".

"Sta per saltare una testa". Terremoto dopo il ritorno di Mauro Corona, gola profonda in Rai: chi fanno fuori

Ormai è un fatto sempre più certo il ritono di Corona nel programma della Berlinguer, nonostante il parere non favorevole del direttore di Rai 3 Franco Di Mare. "E' stata la Rai che lo ha fatto e la Rai ha deciso poi di riprenderlo. Io sono d'accordo con l'azienda", ha spiegato ai microfoni di Striscia la Notizia sul ritorno dello scrittore nel programma Carta Bianca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.