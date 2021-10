Squid Game, il dato che spiega il trionfo della serie coreana: il montepremi in won coreano

13 ottobre 2021 a

'Squid Game' è la serie Netflix più vista di sempre al lancio. La fiction coreana ha raggiunto 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione. La serie in nove parti, che ha debuttato a settembre, racconta la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 46 milioni di won coreani, pari a circa 33 milioni di euro. Sarà per la trama, sarà per la violenza sparsa, sarà per le musiche, ma Squid Game è la serie più trend del momento.

Chi sopravvive ai giochi, ma anche chi sopravvive alla violenza degli altri partecipanti è in corsa per prendersi il premio finale: una importante cifra in denaro: ogni morte aggiunge 100 milioni di Won al montepremi finale di (45 miliardi e 600 milioni di Won). Ad oggi, uno Won coreano vale 0.00072 euro. Una persona morta ha un valore quindi di poco più di 72000 euro. Per un montepremi totale di poco meno di 33 milioni di euro.

In Corea del Sud gli spettatori sono divisi: c'è chi la ama e chi la odia. La critica più comune che viene mossa alla serie è di essere troppo violenta, ma c'è anche chi è rimasto sveglio tutta la notte per guardare di fila tutti e 9 gli episodi della serie. Molti sudcoreani sono rimasti affascinati dai giochi per bambini presenti nello show: c'è chi ha spiegato che fosse come una sorta di madeleine dei ricordi di infanzia

