Ballando con le stelle, "perché no?". Bomba-Carlucci su Barbara D'Urso, sudori freddi a Mediaset

Sabato 16 ottobre andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, che quest'anno avrà un cast stellare. La conduttrice Milly Carlucci aveva già annunciato il primo nome: Pippo Baudo, il quale ballerà per la Carlucci, per una notte, nella prima puntata. Ma attenzione. Se è vero che Alessia Marcuzzi era stata contattata per partecipare al programma è altrettanto vero che la trattativa però non è andata in porto.

“Abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni”, ha detto la conduttrice secondo quanto riporta Davide Maggio. Ma non è l’unico nome Mediaset a cui Milly ha pensato. Già qualche anno fa la Carlucci aveva detto di volere sul suo palco Barbara d’Urso ballerina per una notte a Ballando. Allora non era stato possibile ma adesso? "Barbara l’ho invitata… perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto".

Le stesse ragioni di esclusive sarebbero alla base della mancata presenza di altri due conduttori Mediaset. Di chi si tratta?: "Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile". Lo vedremo nelle prossime puntate.

