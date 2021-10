PiazzaPulita, Formigli manda in onda questa foto e poi tira in ballo Salvini e la Meloni: altra vergogna

14 ottobre 2021 a

PiazzaPulita apre ancora con un attacco al centrodestra. Nella puntata del 14 ottobre del programma di La7, Corrado Formigli esordisce con una foto. "Stasera incominciamo da una telecamera insanguinata, quella di Fabio Colazzo. Voglio rivolgermi a Matteo Salvini e Giorgia Meloni", spiega come se la colpa di quanto accaduto sia del leader della Lega e di Fratelli d'Italia. Poi ecco che Formigli alza il tiro: "Da loro non abbiamo ricevuto risposte se non repliche irridenti". Nel frattempo il conduttore manda in onda le parole della Meloni e di Salvini raggiunti da un'inviata della trasmissione.

Anche su questo Formigli ha da ridire: "Il nostro non è un modello di giornalismo? Allora il vostro di modello di politica con la Sardone, Borghezio, con gli impresentabili e i neo fascisti?". Concluso l'attacco al Carroccio, PiazzaPulita si accanisce sulla Meloni mandando in onda la sua intervista all'inviata. "Lei non trova curioso che dopo tre anni di inchiesta, quelli di Fanpage si sono fermati proprio una volta consegnata la valigia?", è stata la domanda rivolta alla giornalista che però non riesce a rispondere.

A quel punto, tornando in studio, è Formigli a rincarare la dose e rispondere: "'I video con Fidanza e Jonghi Lavarini fedeli alle 100 ore di girato', lo dicono fonti della procura di Milano. Ora aspettiamo provvedimenti".

