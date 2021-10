Star in the star, "non penso sia difficile farlo": cosa esce di bocca ad Amendola, Anna Tatangelo sotto-choc

Francesco Fredella 15 ottobre 2021 a

La frase di Claudio Amendola a Star in the star ha tutto il sapore della gaffe. Durante la finalissima del 14 ottobre si consuma uno scontro con Anna Tatangelo, presente in studio. “Non penso sia difficile corteggiarla”, dice l'attore romano dopo il duetto con la ex di Gigi D'Alessio. "Avete realizzato un sogno ragazzi. Felicissima", dice la Tatangelo.

Poi si esibisce Mina, accompagnata da Riccardo Fogli. Ed arriva anche il turno di Loredana Bertè con Ivana Spagna. Non manca neppure Lady Gaga che canta con Mario Biondi. Claudio Amendola sembra soddisfatto: “Mi è piaciuto come si è giocata questa esibizione”. Poi arriva la frase che gela tutti. Ma ci pensa la Blasi a stemperare la temperatura. E dice: "Siamo tutte di periferia" (riferendosi alla nota canzone ndr). Anche Andrea Pucci parla della performance di Michael Jackson ironizzando: "Vedo una grande crescita dalla prima puntata ma alla fine hanno vinto le gambe di Anna Tatangelo".

Dopo una lunga unione sentimentale con Gigi D'Alessio è finita definitivamente la loro storia. Ora Anna Tatangelo sembra aver ritrovato il sorriso con Livio Cori: lei stessa, nei mesi scorsi, ha ufficializzato il fidanzamento con un selfie che ha cancellato ogni dubbio. Ed un'amica della Tatangelo, al settimanale Di Più, aveva detto: “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme. Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”.

