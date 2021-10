Striscia la Notizia, addio Alitalia? Ita, disastro assoluto al primo giorno: "Volare è impossibile", roba da non credere

16 ottobre 2021 a

a

a

Alitalia ha operato il suo ultimo volo e il 15 ottobre è diventato effettivo il passaggio a Ita che già da settimane aveva avviato la vendita dei biglietti. Peccato che il servizio clienti lasci ancora a desiderare e mettersi in contatto con la nuova società sia praticamente impossibile. Lo scopre un servizio di Moreno Morello per Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. Il tutto è stato trasmesso nella puntata in onda nella serata di venerdì 15 ottobre.

"Sapete perché attaccano le veline?". Antonio Ricci, parole pesantissime: sinistra, che imbarazzo

Ita non potrà prendere formalmente il posto di Alitalia: i voli prenotati con Alitalia, infatti, non potranno essere effettuati con Ita. Per problemi con voucher, biglietti non utilizzati e altri disservizi. Problemi documentati da Striscia in un servizio fatto all'aeroporto di Linate a Milano.

Ambra, Striscia pubblica il (clamoroso) fuorionda: eccola con Staffelli, si ribalta tutto | Video

La nuova compagnia, Ita, è più piccola di Alitalia, con meno aerei (52 nel 2021 e 78 nel 2022 al posto degli attuali 113). Nel frattempo, Ita ha acquistato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro e ha firmato un «Memorandum of Understanding» con Airbus per l’acquisto di 28 aeromobili: 10 Airbus A330neo per le rotte intercontinentali, 7 A220 per le rotte nazionali ed europee (suddivisi tra A220-100 e A220-300), 11 della famiglia A320neo per le rotte di breve e medio raggio, mentre altri 56 aerei saranno presi in leasing.

Clicca qui per vedere il video di Striscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.