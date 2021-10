Ballando con le Stelle, commozione per Pippo Baudo: a poche ore dalla diretta... il messaggio di Eleonora Daniele

16 ottobre 2021 a

Manca pochissimo. Il debutto di Milly Carlucci a Ballando con le stelle sta per arrivare: stasera la prima serata. Ospite di Rai 1 Pippo Baudo, ballerino per una notte. Il presentatore per antonomasia, con il record di Festival di Sanremo alle spalle, ora compare anche nelle Ig stories di Eleonora Daniele, che gli dice “in bocca al lupo” per l’avventura di stasera. E nella foto c’è anche la piccola Carlotta, figlia della giornalista padovana e di suo marito Giulio Tassoni.

“Forza zio Pippo, stasera sarai un ballerino fantastico”, scrive la Daniele in una Ig stories su Instagram. Nella puntata di ieri di Storie italiane ha dedicato ampio spazio a Ballando con le stelle con interviste e approfondimenti (in studio anche Gilles Rocca, vincitore della scorsa edizione). Rispetto allo scorso anno il format della Daniele, che va in onda dal lunedì al venerdì rigorosamente in diretta, è cresciuto di 2 punti di share in media rispetto allo scorso anno: parlano i numeri in questo caso con un bel risultato di Storie italiane. Tra l’altro solo pochi giorni fa la Daniele ha agguantato un bel 19% di share.

Inchieste, attualità, storie e tante battaglie: prima di tutto contro ogni forma di bullismo e di violenza nei confronti delle donne, dei bambini. La Daniele si schiera, da sempre, a favore dei più deboli. E non è un caso se il suo programma è stato premiato dal Qualitel Rai, Il monitoraggio del Gradimento e della qualità. Un bel riconoscimento per la giornalista che conduce programmi Rai da circa venti anni.

