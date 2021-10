Domenica in, Pierpaolo Pretelli in lacrime: crollo emotivo davanti al video di Giulia Salemi

17 ottobre 2021 a

a

a

L'ex velino Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, nella puntata del 17 ottobre. L'ex velino ed ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip, ha parlato con la conduttrice dei suoi esodi nel mondo dello spettacolo ma soprattutto, della sua storia d'amore con Giulia Salemi. Una relazione sbocciata proprio durante il reality show e diventata sempre più solida, tanto che, stando agli ultimi gossip, lui starebbe per chiederle di sposarlo. Forse la proposta arriverà durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show.

Amici, "cacciare Flaza"? Bomba di Lorella Cuccarini, l'ombra del "fallimento": gelo in studio

Ma durante la puntata la Venier ha mandato in onda un video messaggio molto toccante dell’influencer italo-persiana che ha fatto piangere Pierpaolo Pretelli. La Salemi ha ricordato tutte le fasi del loro amore che ha cambiato la loro vita e che l'ha resa una donna più matura e sicura. Parole emozionanti che hanno molto commosso Pretelli. "Sto vivendo un momento magico e questo grazie a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina, quella forza a realizzare i miei sogni".

Mara Venier: "Due anni chiuso in casa". Choc: com'è ridotto Nino D'Angelo | Guarda

Pretelli ha quindi rivelato che lui e la Salemi saranno padrino e madrina di Sophie, la figlia del fratello di Pierpaolo che è nata da poco. Ormai la Salemi è di fatto entrata nella famiglia di Pierpaolo.

"L'unica cosa che vuole". Mariotto massacrato a Domenica In, gode Al Bano Carrisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.