Verissimo, la Toffanin chiede alla Tatangelo di Gigi D'Alessio. Voce tremante e occhi lucidi, la reazione emotiva

17 ottobre 2021 a

a

a

Anna Tatangelo si confessa in una intervista a Silvia Toffanin. A Verissimo, su Canale 5, nella puntata di domenica 17 ottobre, la cantante e conduttrice rispondendo a una domanda ha rivelato con la voce tremante e gli occhi lucidi che lei e il figlio Andrea, avuto undici anni fa da Gigi D'Alessio, hanno saputo che sarebbe diventato padre per la quinta volta dai giornali. "Il mio dovere è quello di proteggere Andrea e voglio solo la sua serenità. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci saranno sempre per lui. Mi fermo qui, non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte bisogna fermarsi per il bene dei figli".

Domenica in, Pierpaolo Pretelli in lacrime: crollo emotivo davanti al video di Giulia Salemi

La Tatangelo, che non lo ha mai espressamente nominato, ha aggiunto: "Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande", ha detto la conduttrice di Scene da un matrimonio.

Amici, "cacciare Flaza"? Bomba di Lorella Cuccarini, l'ombra del "fallimento": gelo in studio

Infine la cantante ha parlato della malattia del padre e si è commossa: "Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene", ha raccontato tra le lacrime. Con il papà ha un legame fortissimo, è stato lui il primo a credere nel suo talento. Poi, del nuovo compagno, dice di essere innamorata : "Per fortuna la vita va avanti".

Mara Venier: "Due anni chiuso in casa". Choc: com'è ridotto Nino D'Angelo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.