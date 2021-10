Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro Fazio: "Le parolacce di Tarantino? A me ogni volta..."

18 ottobre 2021 a

L'ospitata eccellente di Quentin Tarantino a Che tempo che fa fa litigare Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il regista americano, maestro entrato nella storia del cinema praticamente fin dall'esordio con i due capolavori Le Iene e Pulp fiction, è un fiume in piena e manda in solluchero il padrone di casa. Dalle scarpe piuttosto bizzarre (degli stivaletti-fantasia) a un ricordo molto intimo di Ennio Morricone, (con Tarantino aveva collaborato con un altro capolavoro "d'età matura" di Tarantino, The Hatetful Eight), l'affabulatore nato Quentin è fonte inesauribile di gag, aneddoti e battute peraltro molto sboccate, con traduttore più imbarazzato di Fazio.

Momento cult quando Fazio manda in onda alcune scene un po' "eccessive" del mitico Kill Bill, con Tarantino che ripete a memoria le battute in italiano, con tanto di "c***o" e parolacce varie. Una "lode al doppiaggio" che non è andata giù però alla Littizzetto, che ha (simpaticamente) polemizzato con Fazio e pure con il divo di Hollywood.

"Ah, ha detto le parolacce che ridere, mentre a me ogni volta me ne dice tante…". Effettivamente, la simptica Lucianina è presa di mira settimanalmente per la sua satira piuttosto sapida e irriverente, che spesso indugia su volgarità assortitee doppi sensi piuttosto scurrili. Satira, appunto, con Fazio che si finge scandalizzato e reagisce con mani nei capelli e sguardo basso, temendo forme di censura in arrivo. Nulla di tutto questo, ovviamente, è mai accaduto.

