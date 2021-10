Che tempo che fa, Fabio Fazio demolito dalla voce dei vip: "Un vero maleducato. E si vantava pure...", accuse pesantissime

18 ottobre 2021 a

a

a

Meryl Streep e Tom Hanks sono stati ospiti in televisione di Che tempo che fa per presentare il film The Post. Siamo nel 2018. E lì è successo qualcosa che non è piaciuto per niente a Maria Pia Di Meo, la doppiatrice storica della attrice americana: "Dicevano cose bellissime di me e Angelo Maggi e lui non solo non ci ha citati ma si è anche vantato con aria un po’ snob di aver visto il film in lingua originale. Avrei voluto scrivere una lettera aperta a giornali per dire quanto fosse stato maleducato, ma poi ho preferito lasciar perdere".

"L'intervista" di Fazio? Fedez a Che tempo che fa, altra pagliacciata: cosa non torna in Rai

Così la doppiatrice della Streep, ma anche di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, di Julie Andrews di Mary Poppins, di Julie Christie del Dottor Zivago, di Tippi Hedren de Gli Uccelli, di Sue Lyon di Lolita, di Ursula Andress di 007 Licenza di uccidere, di Mia Farrow di Rosemary’s baby e di Jane Fonda di Barbarella. Dal 1978, anno de Il Cacciatore, è la voce di Meryl Streep, che da Fabio Fazio, disse ospite nel 2018, "mi piacerebbe moltissimo avere la voce di Maria Pia, così calda, meravigliosa".

"Speriamo venga tradotto diversamente". Fabio Fazio in imbarazzo: cosa esce di bocca all'ospite. Scoppia il caso in Rai?

Alla Di Meoil comportamento di non è andato giù: "Fabio Fazio si è vantato con aria snob di aver visto il film in lingua originale. Avrei voluto scrivere una lettera ai giornali per dire quanto fosse stato cafone, ma poi ho lasciato perdere", racconta in una intervista al Giornale in cui ripercorre la sua lunga carriera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.