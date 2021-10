L'aria che tira, Myrta Merlino in lacrime: "Difficile andare in onda così", il lutto che la travolge durante la diretta

18 ottobre 2021 a

La puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, de L’aria che tira è stata particolarmente impegnativa per Myrta Merlino. Non solo per i temi trattati - dalle proteste dei portuali di Trieste che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite l’utilizzo degli idranti ai ballottaggi in corso in grandi città come Roma e Torino - ma anche per un motivo strettamente personale.

La giornalista di La7 si è infatti lasciata andare verso la fine della puntata, quando ha svelato perché si sente molto triste in questo momento: è venuto a mancare Raffaele Cirillo, suo maestro di tennis nonché direttore tecnico del tennis del parco del Foro Italico di Roma. La Merlino ha mostrato una sua foto e si è commossa, non riuscendo a trattenere le lacrime a tratti: “Devo confessarvi una cosa, per me questa mattina è stata dura andare in onda e continuare a raccontare la realtà”.

La brutta notizia è infatti arrivata poco prima della diretta, non dando tempo alla Merlino di assimilarla: “Per me è stato molto importante, è stato un amico generoso, accogliente e sensibile. Vale anche per tutti gli altri suoi allievi, aveva fatto di noi una grande famiglia. Inoltre era riuscito a farmi stare serena e allegra anche nei giorni più difficili legati al Covid. Lascia un grande vuoto in me”.

