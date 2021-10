Storie Italiane, il pizzino di Milly Carlucci ad Al Bano Carrisi: "Perché deve stare attento"

Francesco Fredella 18 ottobre 2021 a

Si parla di Ballando con le stelle, che sabato sera ha agguantato un risultato davvero eccezionale, a Storie italiane. Con Eleonora Daniele su Rai 1 si parla di quello che è accaduto negli studi di Milly Carlucci. e durante la puntata la Daniele svela un particolare su Al Bano Carrisi: "Gli avevo detto, l'avevo avvisato di stare attento a Guillermo Mariotto". Infatti, il giudice - per la prima volta - ha dato zero al Leone di Cellino. La Daniele da anni ha un rapporto di grande affetto con Al Bano, che al suo matrimonio ha cantato l'Ave Maria a sorpresa in chiesa.

E il cantante a quanto pare era stato messo in guardia dalla giornalista padovana. Mariotto sorride. Quello zero, che ha suscitato scalpore e clamore nel pubblico, potrebbe diventare un 6. Mariotto, però, dice non essere soddisfatto del tipo di performances di ballo di Al Bano. Più che ballando sembra cantando con le stelle: con Al Bano, Arisa, Morgan e Mietta c'è un cast davvero stellare. Mariotto, però, anche lo scorso anno è sempre stato abbastanza "stretto" di voti.

Mai generoso con i concorrenti. Anche in questa edizione, iniziata nel segno del successo con uno share stellare, Mariotto lascia il segno. Al Bano, però, sembra non tener conto del suo giudizio e vuole andare avanti. Dritto verso il risultato. Non dimentichiamo, poi, che la sua partener a Ballando con le stelle ha avuto un infortunio e, praticamente, Al Bano ha dovuto fare i conti con questo fuori programma.

