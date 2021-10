Striscia la Notizia, questa sexy-dottoressa russa? Chi è davvero e come vi riduce: un caso inquietante

19 ottobre 2021 a

Sedicenti dottori smascherati da Striscia la Notizia. Non una novità, anzi una storia che comprende molti capitoli. L'ultimo dei quali scritto nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre, nel corso dell'ultima puntata del tg satirico di Canale 5.

A scoperchiare la vicenda è l'inviato Moreno Morello: in questo caso si tratta di una sedicente dottoressa russa, la fantomatica dottoressa Toma, che su Instagram vanta quasi 400mila followers (acquistati?), premi per quel che riguarda la chirurgia estetica e si spende in consigli sulla chirurgia stessa e sulla cura del proprio corpo. Peccato però che la sexy-dottoressa russa, in verità, sia un fake, un'abusiva, insomma qualcuno che esercita la professione senza averne i titoli.

La dottoressa gira per il mondo eseguendo interventi di chirurgia estetica, ma non potrebbe farlo. E questi pericolosissimi interventi vengono effettuati anche in Italia. Ben oltre i limiti della legge, insomma. E così, Moreno Morello raggiunge la fantomatica dottoressa Toma, prova a chiederle spiegazioni. Ma ovviamente la diretta interessata non riesce a dire nulla, farfuglia e finisce per sbattere Morello fuori dallo studio in malo modo. Diffidate di questo personaggio...

