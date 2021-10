Oggi è un altro giorno, in studio due sorelle? Non proprio: il caso che sconvolge tutta Italia

19 ottobre 2021 a

Una storia che ha dell'incredibile quella ripercorsa a Oggi è un altro giorno. Nella puntata del 18 ottobre su Rai 1 Serena Bortone ha avuto in studio Caterina e Melissa, le due ragazze scambiate alla nascita. "Fin da piccole abbiamo giocato con gli stessi oggetti - raccontano in studio le due giovani di Mazara del Vallo -, il nostro ricordo è quello di essere nate in una grande famiglia". Tutto ha avuto inizio la notte di Capodanno del 1998.

Ad accorgersi dello scambio è stata mamma Marinella (a cui era stata data Melissa) che ha notato una netta somiglianza tra Caterina e le altre sue figlie. "Non è stato facile per me - racconta mamma Gisella (a cui era stata data Caterina) accettare, che mia figlia era stata scambiata. Non avevo altri figli ancora, mi è caduto il mondo addosso. Dopo tre anni dovevo dare mia figlia ad un'altra famiglia".

Le due, che oggi hanno 23 anni, hanno raccontato di fare le stesse cose da sempre. Insomma, le due hanno un'unica grande famiglia. Proprio a loro si è ispirato Mauro Caporiccio, autore del libro "Sorelle per sempre". Lo stesso che ha poi dato vita a una fiction in onda sulla prima rete.

