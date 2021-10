Oggi è un altro giorno, bomba di Romina Carrisi su papà Al Bano: "Perché per tre mesi non gli ho parlato"

19 ottobre 2021 a

A Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1, anche Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power è stata ospite di Serena Bortone nella puntata di martedì 19 ottobre. Qui la figlia dei cantanti ha svelato un retroscena proprio sul padre, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. "Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando", ha confidato Romina spiazzando la conduttrice.

Alla domanda della Bortone su cosa sia accaduto, la Carrisi ha sorvolato liquidando così il discorso: "Ci siamo chiariti ogni tanto capita, l’importante e chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa". Acqua passata dunque. Ora Al Bano è impegnato con il programma di Milly Carlucci, una sfida difficilissima ma che il cantante dovrà prendere con ironia.

Lo pensa Romina che a lui ha consigliato di divertirsi. "Gli ho detto solo vai e divertiti. A 78 anni ha energia da vendere", sono state le sue parole ripetute di fronte alle telecamere della Bortone. Ma per Al Bano la prima performance non è stata delle migliori, tanto che ha ironizzato così davanti ai giudici: "Conosco il palco da cinquant’anni. Non ho partecipato prima a Ballando con le stelle perché ho fatto un’ottima carriera da cantante e non volevo rovinarla ballando!".

