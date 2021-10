Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e lo spaccio di cocaina a Foggia? Sconvolgente: il gesto del bambino

21 ottobre 2021 a

Dopo l'ultima aggressione subita, torna in pista Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia a caccia di droga e spaccio. L'ultimo servizio, che è stato trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di ieri, mercoledì ottobre, riguarda la provincia di Foggia. Nel mirino sempre un giro di spaccio.

Striscia, sul suo sito, introduce il servizio spiegando: "Un business in mano a quella che viene considerata la Quarta mafia". E così ecco che Brumotti fa visita a un palazzo ex Onpi in corso del Mezzogiorno, dove come sempre l'accoglienza non è delle migliori.

Quando arriva sul luogo dello spaccio, ecco che l'inviato di Striscia la Notizia si imbatte in un gruppo di sentinelle, che gli indicano la strada da seguire per arrivare alla stanza dove vengono smerciati stupefacenti.

Ad accoglierlo, ecco un pusher che, ignorando la presenza della telecamera, prova a vendergli della cocaina. Dunque, qualche ora dopo, rigorosamente in sella alla sua bici, Vittorio Brumotti torna sul luogo dello spaccio e individua lo spacciatore incontrato poco prima. Ovviamente, la tensione sale alle stelle. Ma vi è un dettaglio che, forse, fa più impressione di tutti gli altri. Già, perché fa capolino anche un bambino, piccolissimo, avrà sei anni, che intima a Brumotti: "Andatevene". Immagini che fanno male.

Striscia, Brumotti a Foggia: qui il servizio

