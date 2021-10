Striscia la notizia, Vanessa Incontrada entra in studio così: abitino fasciante e mossa ardita

22 ottobre 2021 a

Una esplosiva Vanessa Incontrada. Qualche sera fa l'attrice e showgirl spagnola, conduttrice di Striscia la notizia per la prima volta in carriera, aveva stupito il partner di scena Alessandro Siani e i telespettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci presentandosi in studio con un look androgino. Giacca e cravatta per un mood decisamente "mascolino".

Applausi (virtuali) a scena aperta da parte dei fan che seguivano la puntata in diretta sui social. Questa volta, invece, la bella 42enne nativa di Barcellona, ma di fatto italiana d'adozione (lei ama il Nostro Paese ed è ricambiata), ha deciso di rispolverare tutta la sua femminilità di stampo mediterraneo.

"Caliente" (un aggettivo che alla sua connazionale Rocio Munoz Morales, in un infuocato monologo alle Iene, non andrebbe proprio giù), vivace e floreale, fa il suo ingresso a passo di danza molto sensuale, con Siano che ne accompagna le mosse ardite e gli ancheggiamenti a distanza più che ravvicinata. Un passo a due, esempio perfetto di autoironia

Vanessa, fasciata in un abito con ampia scollatura, si ferma a fotografare (per finta) Siani. Tutti, a casa, avranno probabilmente pensato però all'esatto opposto: quella da immortalare è proprio lei. Chapeau.

