Verissimo, Romina Power mette in imbarazzo la Toffanin: "Per una salsiccia...", cala il silenzio

Romina Power è stata ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. La celebre cantante ha svelato che Al Bano non è stato il suo primo amore, ma è stato sicuramente il più lungo, visto che sono stati insieme per ben 29 anni. Cercando di indagare sulla fase dopo Al Bano, la Toffanin ha chiesto se ci sia stato un altro amore. Romina allora ha ammesso di tenere troppo alla propria libertà.

Poi ha aggiunto: “Mia nonna diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla. Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”. Tutto il pubblico, a quel punto, è scoppiato a ridere. Mentre la conduttrice in imbarazzo ha provato a correre ai ripari: “Erano i vecchi detti”. La Toffanin, poi, ha voluto omaggiare la Power - che di recente ha compiuto 70 anni - mandando in onda diversi filmati a lei dedicati. In tanti le hanno inviato un messaggio di auguri e di affetto, tra questi Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Parlando della sua età, Romina ha detto di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica: "Ho il terrore di quelle cose lì. Avrei paura di non riconoscermi dopo. Poi non capisco che senso abbia. E poi chi l’ha detto che la pelle liscia sia più bella?”. Tornando ad Al Bano, poi, ha rivelato: "Mia madre per tutta la vita l’ha criticato”. E infine: "Solo quando ho detto a mia madre che io e Al Bano ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio adesso si stava affezionando a lui”.

