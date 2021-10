Veronica Gentili, provocazione pura a Controcorrente: prima della diretta... foto molto spinte

25 ottobre 2021 a

a

a

Veronica Gentili si è fatta conoscere dal pubblico italiano nel 1999 quando ha esordito con il film Come te nessuno mai. Solo nel 2015 ha deciso di avvicinarsi al mondo del giornalismo, diventando così pubblicista. Oggi è una conduttrice molto affermata alla guida di “Controcorrente”. Bella, elegante la Gentili ha conquistato molti fan che attualmente la seguono sui social.

I programmi a cui ha lavorato hanno riscontrato molto successo. Su Instagram spesso pubblica degli scatti e nell’ultima puntata di Controcorrente, andata in onda domenica 24 ottobre su Rete 4.ha sfoggiato un look casual ma allo stesso tempo elegante. La presentatrice indossa un tubino sui colori dell’arancio, il décolleté è in vista, i capelli sono semi raccolti e le scendono lungo la schiena. Il trucco è quasi assente.

"Pezze al c***, diano il lavoro a un altro", "Non si dice". Vittorio Sgarbi sbotta ed è subito lite con Veronica Gentili

Sguardo accattivante che ha procurato qualche commento già diventato virale. “Affascinante come sempre, che non guasta, associato alla bravura”, qualcuno ha scritto e poi ancora “Sempre meglio”. Sono in tanti a pensare che la Gentili abbia molto talento e che gli autori abbiano fatto bene a sceglierla per la conduzione di un programma tutto suo. Negli anni il suo talento si è ampliato, mentre la sua bellezza è rimasta la stessa dell’esordio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.