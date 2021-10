Storie Italiane, Lory Del Santo: "Avevo 14 anni, mi ha sbattuto sul letto e...". La violenza orribile subita dal compagno di mamma

25 ottobre 2021 a

Lory Del Santo a Storie Italiane ricorda che da bambina le è accaduto di subire le molestie da una persona adulta. "Avrei dovuto dire a mia madre che quest'uomo mi importunava, ma mi vergognavo. Dobbiamo avere fiducia", spiega collegandosi in diretta con la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele.

La Del Santo è stata chiamata dalla trasmissione per commentare gli sviluppi dell'inchiesta sugli abusi al maneggio ai danni di un gruppo di bambine. In quest'occasione Lory Del Santo ha condiviso i suoi ricordi personali e l'appello a fidarsi dei genitori. Come ha raccontato in precedenti interviste, Lory Del Santo non ha non ha mai avuto il coraggio di confessare la prima violenza, brutale, che l'ha segnata per tutta la vita.

"Avevo 14 anni. Un giorno il compagno di mia madre mi ha sbattuta sul letto… Ho capito troppo presto qual era l’obiettivo dell’altro sesso e quindi il mio ruolo. Quando guardo indietro, riaffiorano i fantasmi del passato. Mi sono resa conto in modo brutale che gli uomini possono essere malvagi, spietati. Possono infrangere i sogni innocenti di una bambina. Anche in famiglia si può essere massacrati", ha confessato emozionandosi davanti le telecamere della trasmissione condotta dalla Daniele in onda ogni giorno sulla rete Ammiraglia di Viale Mazzini.

