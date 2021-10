Oggi è un altro giorno, lo straziante aneddoto del fratello di Fabrizio Frizzi: "Quella ragazza, in lacrime..."

25 ottobre 2021 a

a

a

Attimi di profonda commozione a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Ospite in studio, infatti, ecco il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio, compositore ed autore di alcune storiche colonne sonore del cinema italiano, quali quelle di Fantozzi o del tema di Febbre da Cavallo.

Memo Remigi si collega in mutande? "Alzati e...". Serena Bortone va in tilt: una frase da censura

E dalla Bortone, Fabio Frizzi ha parlato della sua famiglia e ovviamente del fratello: "Abbiamo avuto la fortuna di capitare in una famiglia di un certo tipo, con nonna, zia, tutti insieme - ha premesso -. La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato. Ci hanno insegnato ad avere i piedi per terra e soprattutto a vivere con onestà", ha ricordato.

"Calcio nel cu*** e pugno in faccia". Raptus-Patrizia De Blank, botte a Marina Ripa di Meana: roba da matti

Dunque, su Fabrizio, ha affermato: "Il fatto che sia così amato mi ha fatto sentire orgoglioso. Di lui non ho quasi mai parlato in pubblico, ma c’è una cosa carina. Quando vado a fare spettacoli le persone mi fanno emozionare, una ragazza recentemente mi ha raccontato in lacrime quando da bambina ha visto un suo spettacolo", ha ricordato con commozione. "È morto, ma attorno a lui c'è un bellissimo alone, anche in Rai", ha rimarcato Fabio Frizzi.

Ospite in studio anche Romina Carrisi, la figlia di Al Bano, che non riesce a trattenere le lacrime, in un vortice di emozione e commozione: "Me lo ricordo con grande affetto, quando ha presentato un programma con mio padre Al Bano... ho un ricordo stupendo", ha tagliato corto sopraffatta dall'emozione.

"Quanto ho pagato un taxi", la follia di Johnson dei Righeira: schiaffo alla miseria, stiamo scherzando?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.