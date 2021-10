Pomeriggio 5, Barbara D'Urso spiazzata dalla regia: "È finita male", cosa mandano in onda

25 ottobre 2021 a

a

a

Si è parlato anche di Gf Vip nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi. Parlando di Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro, che ha fatto il suo ingresso nella casa come ospite venerdì scorso, la conduttrice Barbara D'Urso ha lanciato un filmato del loro scoppiettante incontro. La clip in questione, però, si è interrotta in malo modo. Tanto che anche la presentatrice, spiazzata, ha commentato: "Ma com’è finita male questa clip…”.

"Ci siamo sbronzati insieme a Milano". Diego Abatantuono spiazza la Venier, il dettaglio piccante: "Ti ricordi il dopo?"

Continuando a parlare della gieffina, poi, la D'Urso ha detto che si considera una sua fan: "E’ davvero esilarante. Amo follemente Francesca, io ogni volta rido come una pazza”. Poi le ha dedicato un applauso e le ha fatto i complimenti, visto che è riuscita a farla ridere di gusto.

"Per una salsiccia...". Romina Power mette in imbarazzo la Toffanin, cala il silenzio

Infine, annunciando la puntata del reality che andrà in onda questa sera su Canale 5, la conduttrice del talk pomeridiano ha voluto dare un'anticipazione di quello che succederà: "Mi dicono gli autori del Grande Fratello Vip che ci sarà un duro scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo…”. Poi la D'Urso ha ricordato ai suoi telespettatori di sintonizzarsi stasera su Canale 5 alle 21.30 circa perché la puntata di questa sera sarà davvero piena di colpi di scena.

"Non dobbiamo nascondere nulla", D'Urso, disastro in studio a Pomeriggio 5: cosa inquadra la regia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.