Striscia la Notizia, rovinosa gaffe di Piero Angela: "Amore, attaccamento e...", cosa gli esce di bocca

C'è anche Piero Angela nella rubrica "Visti da voi" di Striscia la Notizia, uno spazio dedicato soprattutto agli scivoloni e alle gaffe di giornalisti e ospiti televisivi. In collegamento con Che tempo che fa, il divulgatore scientifico ha parlato di sentimenti, ma si è un po' confuso. Infatti ha detto: "Allora diventa amore, attaccamento, affitto". "Ha detto affitto invece di affetto - spiega Vanessa Incontrada nel servizio del tg satirico -. Ma va bene anche così, a volte quando ci sono due cuori e una capanna, la capanna è data in locazione".

Un'altra gaffe, poi, è quella fatta dal riconfermato sindaco di Benevento Clemente Mastella, che spiega con un'antica citazione il segreto della sua vittoria: "Io ho applicato la tecnica dell'Orazio e i Curiazi, il Curiazio che ha avuto i fratelli uccisi man mano si è avvicinato agli altri e li ha fregati uno alla volta". Striscia, però, fa notare che la storia è un'altra: "I telespettatori in effetti ricordano la leggenda ma nella versione tramandata da Tito Livio, secondo cui fu uno dei tre Orazi scelti da Roma a rimanere da solo e a vincere contro i tre Curiazi, ma a una certa età la memoria può vacillare, perciò con Clemente bisogna essere clementi".

All'occhio di Striscia non è sfuggito nemmeno lo scivolone commesso da una giornalista a SkyTg24, mentre si parlava delle reazioni dei partiti al voto. "Sentiamo l'inviata Paola Motta - dice Alessandro Siani -. "A quasi una settimana dalle amministrative, tutte le forze politiche si leccano ancora le fi...le ferite". Abbiamo sentito bene?". Il conduttore, poi, aggiunge: "Sembra un lapsus a luci rosse interrotto appena in tempo. Per fortuna se ne è resa conto e ha evitato una figuraccia".

