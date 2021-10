Striscia la notizia, bomba sul GF Vip: "Signorini ha violato le regole sul Covid". Andato in onda così

27 ottobre 2021 a

Il "febbre-gate" di Alfonso Signorini travolge il Grande Fratello Vip. "Colpa" di Striscia la notizia e del fuoco amico del tg satirico fondato e diretto di Antonio Ricci sulla trasmissione di punta dei palinsesti di Canale 5. Lunedì sera il conduttore ha ammesso di essere in diretta con la febbre a 38. Striscia sottolinea come, se fosse vero, Signorini avrebbe violato il protocollo di sicurezza di Mediaset per contenere Covid e rischio di contagi e focolai.

"Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera", ha spiegato Signorini sul palco, accanto alle sue opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. "Non ha seguito le regole", lo accusa Vanessa Incontrada. Alessandro Siani fa notare ai telespettatori che sulla carta non è possibile entrare, negli studi televisivi come in qualsiasi altro luogo di lavoro, con più di 37 e mezzo di febbre.





Se la temperatura corporea supera questo limite, infatti, è necessario tornare a casa, secondo quanto stabilito dall'ordinanza 546 del 13 maggio 2020 ancora in vigore. Conoscendo il rigore di Cologno Monzese al riguardo, il sospetto (più che legittimo) è che Signorini abbia dunque enfatizzato un certo malessere a fini, per così dire, scenici. Ma i segugi di Striscia la notizia sono sempre in agguato.

