Striscia la Notizia picchia duro contro Alfonso Signorini: "Non poteva fare la diretta. E se ne vanta pure?"

La febbre di Alfonso Signorini, che è andato in diretta per il Gf Vip venerdì scorso visibilmente provato, potrebbe diventare un vero e proprio caso. Ora Striscia la Notizia, che non perdona nessuno, accende una nuova polemica perché il conduttore potrebbe non avrebbe rispettato il protocollo Covid-19. Il tutto nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 martedì 26 ottobre.

Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip 6, ha detto di essere andato in diretta con la febbre a 38. Potrebbe essere una semplice influenza stagionale, nulla di grave. Ma il caso monta grazie a Striscia la Notizia. “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”, aveva detto il conduttore. I suoi occhi lucidi e pieni di lacrime erano stati notati subito dal pubblico a casa. "C'è qualcosa che non va stasera", scrive sui social un utente. Ma Striscia la Notizia fa notare, facendo scoppiare una bomba, che è vietato a chiunque entrare negli studi televisivi con 37,5 di febbre. Quella sera cosa è accaduto? Il protocollo Covid-19 fa parte dell’ordinanza 546 del 13 maggio 2020 ed è entrato in vigore, in tutti i luoghi di lavoro, dopo l'arrivo della pandemia.

“L’ha dichiarato lui stesso vantandosene”, dice Alessandro Siani a Striscia la Notizia riferendosi al fatto che lo stesso conduttore del Gf Vip ha detto chiaramente di avere la febbre quella sera. E se su Rai 1, a Ballando con le Stelle, il caso Mietta (positiva al Covid ed in isolamento domiciliare), sta tenendo banco anche su Canale 5 arriva una bomba ad orologeria. Venerdì Signorini sarà di nuovo in onda? Come si giustificherà sull'ingresso in studio con la febbre a 38?

