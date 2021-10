Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sul caso Mietta: tre parole per demolire Selvaggia Lucarelli

Francesco Fredella 27 ottobre 2021 a

Il caso Mietta, a Ballando con le stelle, ormai è su tutti i siti. Non si parla d’altro: la cantante del format di Rai 1 è risultata positiva al Covid ed è in isolamento domiciliare. Il centro delle polemiche, però, è legato al fatto che non sia vaccinata. Adesso, Milly Carlucci decide di fare chiarezza parlando di quello che accade nel suo programma: green pass o non green pass? Questo è il problema. Una polemica iniziata quando Selvaggia Lucarelli, in studio, ha chiesto se la concorrente fosse vaccinata o meno. E sui social, da giorni, è montata una polemica senza precedenti.

“A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto secondo la legge attuale. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone”, scrive Milly su Twitter. La Carlucci, praticamente, fa sapere che non è possibile sapere chi tra i concorrenti sia vaccinato e chi no. Poi conferma che Maykel Fonts, partner di Mietta a Ballando con le stelle, “sta bene” ed è negativo al tampone.

Sebbene non sia positivo, il ballerino deve comunque rispettare “i termini di legge per il suo rientro al lavoro”. Anche Memo Remigi, un altro concorrente di questa edizione, è in isolamento domiciliare: c'è stato un contatto con un positivo, ma al momento è negativo. "Sono circolate notizie totalmente false”, spiega la conduttrice. "Il cantante ha avuto “un incontro fugace con una persona che lo ha incluso nel tracciamento”.

