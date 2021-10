Striscia la notizia, Vittorio Brumotti rischia la vita: nel vuoto sulla diga, un video sconcertante

28 ottobre 2021 a

"Ecco le straordinarie immagini della nuova impresa di Brumotti": così Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno presentato a Striscia la Notizia il servizio sul loro inviato, impegnato questa volta in un esercizio sportivo piuttosto complesso. Il ciclista e campione di bike trial, infatti, si trovava in Svizzera per una delle sue missioni impossibili: percorrere in bici i 300 metri di parapetto della Diga di Santa Maria. Il servizio mandato in onda dal tg satirico presenta un forte tasso di adrenalina e di certo non è adatto a tutti, soprattutto a chi soffre di vertigini.

"Sto andando alla ricerca del limite - dice Brumotti all'inizio del filmato -. Faccio questo da sempre". Poi però lancia un avvertimento ai telespettatori: "Mi raccomando non imitatemi". Un appello ripreso in un secondo momento anche dalla conduttrice in studio: "Non fatelo anche voi". Prima di iniziare la sua impresa, poi, il ciclista 41enne ammette: "Non sono l'unico che vive di adrenalina, l'unica e vera droga positiva. Ci sono tante persone che come me vivono di tutto ciò".

Poi inizia a pedalare sulla striscia sottilissima del parapetto. "C'è un po' di vento ma cerchiamo di andare avanti lo stesso", spiega Brumotti mentre prosegue. Nelle immagini si vede che ha un solo piede sul pedale, l'altro penzola nel vuoto. Alla fine, raggiunta la meta, dice soddisfatto: "Ci siamo, l'abbiamo percorsa tutta, viva lo sport".

Qui il servizio di Striscia la Notizia con Vittorio Brumotti

