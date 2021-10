Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada ride: "Le mozzarelle cinesi...". Pioggia di critiche

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

Tommaso Zorzi, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, sbotta. E prende di mira, stavolta, Vanessa Incontrada. Qual è il motivo? La Incontra, che conduce Striscia la notizia con Alessandro Siani, viene presa di mira dopo una battuta del comico napoletano, che scatena un po' di risate in studio. E anche la Incontrada non su trattiene. Così, Tommaso Zorzi sbotta su Twitter dicendo di essere molto deluso dalla conduttrice. “Vanessa Incontrada, dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico il body shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo?”, cinguetta Zorzi.

Ma facciamo un passo indietro. Siani dice: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Ma questa frase, a quanto pare, delude molto Tommaso Zorzi. Ma Striscia la notizia viene investita dalle polemiche anche per il tapiro ad Ambra Angiolini, che si è mollata da Allegri (probabilmente per un presunto tradimento). Ora è il momento di un nuovo polverone sul Tg satirico più famoso di sempre?

Il tapiro ad Ambra, lo ricordiamo, è stato al centro di alcune polemiche che non si sono fermate dopo la puntata in cui è andato in onda il filmato di consegna del Tapiro d'oro. In quell'occasione, subito dopo, ha parlato la figlia di Ambra che ha preso le difese di sua madre.

