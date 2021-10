Ballando con le stelle, bordata-Al Bano: "Non volevo rovinarmi la carriera", Milly Carlucci che dice?

Francesco Fredella 29 ottobre 2021 a

a

a

La confessione di Al Bano Carrisi a Vero Tv è sensazionale. Il cantante, che è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, su Rai 1, dice: "Non volevo rovinare la carriera". Il riferimento è al programma condotto da Milly Carlucci che lo vede tra i ballerini in pista duramente questa edizione. Sedici anni di corteggiamento e poi Al Bano dice sì, approdando allo show del sabato sera di Rai1.

"Non sono disposta a lavorare così". Selvaggia minaccia l'addio a Milly Carlucci: caos in Rai

"Al di là dei tanti impegni di lavoro che mi hanno sempre impedito di accettare, c’era pure un altro pensiero che mi martellava: Ma non è che ora con il ballo rovino cinquantacinque anni di onorata carriera?". La domanda di Al Bano è più che lecita. Ma sta dimostrando di avere grandi doti sul palcoscenico anche in vestire di ballerino (e non è affatto semplice). Poi Al Bano chiarisce: "Non avverto nessun peso se non quello di voler fare bella figura. Mi rendo conto che ci sono concorrenti molto più bravi e capaci di me a Ballando con le stelle".

Il lato B... così: la mossa proibita delle Veline, da "Striscia" un video vietato ai minori | Guarda

Carrisi, con una carriera di oltre 55 anni alle spalle nelle più importanti città d’Europa, avverte: "Voglio perdere qualche chilo". Magari decide di farlo proprio partendo dall’impegno con Ballando, che è un programma di forte resistenza fisica. Con la Lecciso, in tutti questi mesi, Al Bano si è lasciato coccolare e non sono mancate lunghe passeggiate nel bosco a Cellino (che è il suo quartier generale da sempre). La quarantena e lo stop, sicuramente, hanno contribuito a cambiare le abitudini di vita di tutti, ma adesso Carrisi ingrana di nuovo la marcia.

"Cosa succedeva nella sauna". Prego? Lele Adani, una bomba atomica su Christian Vieri e Hector Cuper | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.