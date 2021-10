Striscia la notizia, Incontrada e Siani sostituiti dopo un solo mese. Chi arriva al loro posto: scommessa estrema?

29 ottobre 2021 a

Tanti saluti a Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Si cambia a Striscia la Notizia: è durata solo un mese l'avventura degli esordienti conduttori dietro il bancone del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Al loro posto, da mercoledì prossimo. il 3 novembre, arriveranno due volti certamente meno conosciuti al grande pubblico ma su cui Ricci punta molto: Sergio Friscia e Roberto Lipari. Saranno loro a provare a risollevare gli ascolti un po' deludenti di uno degli show storici e di punta del palinsesto non solo di Canale 5, ma di Mediaset tutta.

La Incontrada e Siani non hanno brillato particolarmente. Anzi, la spagnola italiana d'adozione è finita nel tritacarne delle critiche social soprattutto per il Tapiro d'oro consegnato da Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini, poche ore dopo l'annuncio della fine, dolorosa, della sua storia d'amore con Max Allegri causa "corna" (dell'allenatore della Juventus. In tante, soprattutto donne, hanno accusato Striscia di scarso rispetto nei confronti di Ambra e di riflesso la Incontrada di insensibilità. La tesi, sostenuta da molti, era che Vanessa, in quanto a suo tempo presa di mira da molti hater (per le sue curve morbide), avrebbe dovuto avere il buon gusto di prendere le distanze dal servizio di Staffelli, definito addirittura "sessista" dagli spettatori più talebani.

Ad affrontare Amadeus, Rai1, e I Soliti Ignoti saranno dunque, per le prossime settimane, Friscia e Lipari. Il primo è attore e showman siciliano, già protagonista di Macao e fiction come Squadra antimafia – Palermo oggi. Lipari invece è un cabarettista presenza fissa nel cast di Zelig e autore per Matranga e Minafò a Made In Sud su Rai 2.

