Ballando con le Stelle, esplode il caso-Memo Remigi: "Questa sera ci sarà". Covid, qualcosa non torna

Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, aveva fatto sapere che la quarantena di Memo Remigi sarebbe durata sette giorni. Il che avrebbe impedito al cantante di prendere parte in presenza alla successiva puntata di Ballando con le stelle, quella che andrà in onda stasera sabato 30 ottobre su Rai 1, condotta ovviamente da Milly Carlucci. E invece Memo Remigi ci sarà: si esibirà regolarmente con la sua compagna di danza Maria Ermachkova. Dall’entourage di Ballando con le stelle fanno spiegano che ciò è dovuto al fatto che il contatto avuto da Remigi – che in questi giorni si è sottoposto a ripetuti tamponi, tutti con esito negativo – con la persona della produzione risultata positiva è stato “fugace“ e non continuativo.

Chissà se Selvaggia Lucarelli, la giurata dello show di Milly Carlucci, dopo il caso Mietta dirà la sua anche su questa situazione. Su Twitter è tornata sull'argomento e ha ribadito che “non lavoro a stretto contatto con persone non vaccinate“, ma ha precisato che le parole da lei pronunciate non si riferivano a Ballando con le stelle, “dove ho un truccatore vaccinato e un parrucchiere esterno, vaccinato“, ha chiarito nel tweet. Intanto Mietta, domani sera, sarà collegata da casa.

I due precedenti più recenti risalgono all’anno scorso: quando Raimondo Todaro fu operato per appendicite, Elisa Isoardi ballò da sola in studio. Nel caso di Samuel Peron, risultato positivo al Covid-19, si scelse, invece, la strada della sostituzione, con Tinna Hoffman partner di Rosalinda Celentano. Vedremo che cosa avranno riservato per Mietta.

