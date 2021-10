Domenica In, chi ruberà il posto a Mara Venier: "Tutte le carte in regola", un terremoto in Rai

30 ottobre 2021 a

Serena Bortone è uno dei volti più popolari degli ultimi anni, con il suo Oggi è un altro giorno ha attirato la curiosità non solo degli spettatori ma anche di vari addetti ai lavori, basti pensare a Maurizio Costanzo, che intervenendo su Nuovo si è espresso sulla padrona di casa di Oggi è un altro giorno. "Penso che se davvero Mara Venier dovesse decidere di lasciare Domenica In, Serena Bortone avrebbe le carte in regola per prendere il suo posto nello storico programma di RaiUno", ha scritto Maurizio Costanzo lanciando a sorpresa la candidatura della conduttrice al famoso format del primo canale.

Proseguendo il proprio commento sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo si è soffermato ancora su Serena Bortone che da ormai un paio di anni è al timone del programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno. Tra le pagine del settimanale Maurizio Costanzo non ha risparmiato elogi al format capace di ottenere dati di ascolto molto interessanti: “Seguo questo interessante e rilassante spazio di RaiUno dal mio studio perchè vengono proposti personaggi molto affascinanti, anche se non sempre attuali”, ha scritto il giornalista.

Serena Bortone, che pochi giorni fa si è ritrovata a fare i conti con un pomeriggio stravolto, secondo Maurizio Costanzo potrebbe proseguire l’ottimo lavoro svolto ad Oggi è un altro giorno: “Può restare lì e fare un ottimo servizio per la tv”.

