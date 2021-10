Verissimo, confessione inquietante di Nancy Brilli: "Sei fuori", l'inspiegabile fax che le ha cambiato la carriera

31 ottobre 2021 a

A Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 ottobre, ecco Nancy Brilli. Un'intervista a tutto campo e a cuore aperto, in cui ha detto la sua anche sull'Ares Gate, uno dei temi più spinosi dello scorso anno. In passato, la Brilli aveva infatti più volte collaborato con la Ares Film.

Il sospetto è che la sua assenza dal piccolo schermo sia dovuta anche a questa brutta storia. E alla Toffanin ha spiegato: "Il caso Ares bene non mi ha fatto di sicuro. Però non ti saprei dire esattamente cosa è successo. So che ad un certo punto è finito tutto e…boh. Mi dispiace, abbiamo fatto anche delle cose molto belle insieme".

E ancora, Nancy Brilli conferma di non avere più contatti con quell'ambiente: "No assolutamente no, l’ultimo contatto è stato quando mi è arrivato un fax, sto parlando di tanto tempo fa, poi mai più visto né sentito nessuno. Mi veniva detta una cosa strana. Nel fax mi dicevano che siccome non avevo accettato un copione che mai mi è stato presentato ero fuori dal progetto. Quale progetto non l’ho capito. Ho provato a mettermi in contatto con loro ma non ho più ricevuto risposta", rimarca.

Infine, ricorda: "Io sono stata dal giudice per testimoniare su quello che sapevo, ma francamente, di quello che mi ha chiesto non sapevo nulla, di sette, non sapevo niente, mai visto niente di tutto questo. Sui set che ho frequentato io si lavorava. Io non ho mai visto stranezze", ha concluso Nancy Brilli.

