Tu si que vales, Gerry Scotti brutalizza Rudy Zerbi: "Infame, tutta scena, ma chi ti ha toccato?

Attimi di paura e parole grosse a Tu si que vales, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 ottobre. Sul finire della puntata, ecco un ballerino di 62 anni, la cui performance ha colpito Gerry Scotti, che ha deciso di farlo entrare nella sua scuderia.

Ed in quel momento, il ballerino ha presentato un suo gadget, un palloncino da gonfiare. E così, il concorrente e Rudy Zerbi si sono messi a gonfiarlo, ma Gerry Scotti lo ha bucato con un grande spillo, sorprendendo Rudy Zerbi. "Si è fatto male veramente? Signori, ce ne siamo liberati! Rudy, scusami, mi dispiace", ha affermato Scotti.

Dunque, per vendicarsi, Rudy Zerbi ha spaventato Scotti sbucando da dietro la sua postazione. Quindi ha sbottato: "Stavi per togliermi un occhio". Già, lo spillo in effetti ci è andato vicino, anche se un successivo replay ha confermato che Gerry Scotti, con lo spillo, neppure lo ha toccato. "Infamone. Sei peggio dei calciatori. Non ti abbiamo toccato, hai fatto tutta la scena", lo ha apostrofato Scotti.

