Domenica In, Mara Venier sconvolta per la morte di Rossano Rubicondi: il programma si ferma per lui

Come ogni domenica, ecco Domenica In. Torna il programma di Mara Venier, rigorosamente in diretta su Rai 1. Ma la puntata di oggi, domenica 31 ottobre, si apre con un velo di tristezza per la recente scomparsa di Rossano Rubicondi, lo showman e sceneggiatore drammaticamente scomparso a 49 anni.

A portarlo via un melanoma, una malattia che aveva da un anno e che aveva tenuto segreta, tanto da sorprendere anche molte persone che lo conoscevano, quali Vladimir Luxuria. Rubicondi, ex marito di Ivana Trump, era un personaggio limpido, pulito, molto amato dal pubblico.

E così, Domenica In non può che aprire ricordandolo, nella commozione generale. Toccanti le parole di una Mara Venier visibilmente emozionata, con gli occhi lucidi: "Non ho mai conosciuto una persona che amasse la vita come Rossano Rubicondi", ha affermato la conduttrice. Dunque, come omaggi, è stato trasmesso un estratto dell'ospitata di Rubicondi a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci al quale prese parte insieme proprio ad Ivana Trump in veste di "ballerino per una notte". Immagini che hanno emozionato il pubblico di Domenica In e quello a casa.

