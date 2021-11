Verissimo, Michelle Hunziker-choc: "Per cinque anni, mia madre...", un dramma in famiglia

01 novembre 2021 a

Una intervista lunga ed emozionante quella rilasciata da Michelle Hunziker a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5. La showgirl ha parlato, tra le altre cose, anche del suo periodo più buio, quello in cui era entrata a far parte di una setta: "Per cinque anni non avevo più contatto con mia madre", ha confessato. Sottolineando, così, la felicità di ritrovare mamma Ineke, dopo aver superato uno dei periodi più difficili della sua vita.

Già nel 2017, in realtà, la conduttrice aveva raccontato di esser stata "prigioniera di una setta per cinque anni", definendo quel periodo come "il più brutto della mia vita". Adesso alla Toffanin ha rivelato: "Quando sono uscita da quella setta ero felicissima di poter ritrovare proprio mia madre. Credo sia stato uno dei momenti più belli: uscire da quella dipendenza e riabbracciare lei, è stato come rinascere. Quando ci siamo sentite le ho detto: 'ti voglio bene, non facciamoci processi' e così è stato".

Michelle ha poi raccontato per la prima volta di aver contratto il Covid: "Ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene. Non come Gerry Scotti che è stato all’ospedale e se l’è vista brutta, ma proprio nello stesso periodo l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda". Parlando del rapporto col collega, ha aggiunto: "Va oltre questi 30 anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili. Siamo molto amici".

