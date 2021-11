Che tempo che fa, Carlo Verdone e lo spot di 30 minuti per la concorrenza? Fabio Fazio muto, un caso in Rai

Francesco Fredella 01 novembre 2021 a

Carlo Verdone torna da Fabio Fazio e lo fa per promuovere la sya nuova serie su Amazon, ma della sua intervista - che è sempre una bomba - si parla molto. TvBlog, in un pezzo di Niccolò Fabbri, scrive: "Promozione senza ipocrisia a Che tempo che fa della prima serie di Carlo Verdone prodotta da Amazon Prime Video. Ma va bene così...". Il tutto è avvenuto nella puntata del programma in onda su Rai 3 domenica 31 ottobre.

Verdone torna negli studi di Fazio dopo tre mesi e, come lo stesso conduttore puntualizza, è ormai di casa a Che tempo che fa. Ricordiamo, infatti, che lo scorso 15 novembre era stato ospitato in studio e poi anche il 18 aprile scorso.

L'attore e regista romano, un vero fuoriclasse, sfodera aneddoti e storie sconfinate. Ed è sempre un piacere ascoltarlo. Insomma, l'ospitata a sfondo promozionale viene ampiamente perdonata, visto che Verdone è Verdone. Non si discute. "Carlo Verdone permette al pubblico da casa di dimenticarsi almeno in parte il motivo per cui si trova lì, anche se i costanti richiami di Fazio alla serie e alla sua bellezza in perfetto stile Mollica non aiutano di certo", scrive TvBlog.

La nuova serie tv andrà in su Amazon Prime e racconterà Carlo in ogni sfaccettatura. E' sua la scrittura e la regia di questa serie. L'attesa cresce da alcune settimane. Certo, resta il fatto, curioso, che Fabio Fazio permetta un'ampia e lunga promozione - circa trenta minuti - a un diretto concorrente in prima serata su Rai 3...

