Striscia la Notizia, le Veline e la mossa da bollino rosso in sella al tapiro: il velo sparisce, scorci pericolosi

02 novembre 2021 a

a

a

Eccoci all'ultima puntata di Striscia la Notizia condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, la puntata in onda su Canale 5 oggi, martedì 2 novembre. Ma si tratta soprattutto della puntata in cui si celebra il mitico tg satirico ideato da Antonio Ricci. Insomma, un girono di assoluta festa per tutta la redazione.

Una festa a cui ovviamente partecipano le due nuove Veline, novità di questa stagione, e che sono già entrate nel cuore del pubblico, e non solo per la loro bellezza. Stiamo ovviamente parlando di Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti, che per l'occasione hanno presentato uno stacchetto... pirotecnico.

Di bianco vestite, in un tripudio di pizzi, prima danzano l'una di fronte all'altra, sfiorandosi. Dunque via alle coreografie e ai fuochi d'artificio, con "mosse proibite" in sella a un gigante tapiro d'oro. Il gran finale è una danza scatenata e a piedi nudi sul bancone di Striscia. Semplicemente irresistibili, mozzafiato.

Striscia, lo stacchetto delle Veline: dal minuto 1

"Sei una m***a". Brumotti accusa, la signora scende dall'auto: parcheggio disabili, cala il gelo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.