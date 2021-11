Striscia la Notizia, "non saremo soli". Clamoroso, Lipari e Friscia non bastano chi spunta in conduzione

Francesco Fredella 03 novembre 2021 a

a

a

Striscia la notizia continua a prendere forma. E dopo la coppia Alessandro Siani - Vanessa Incontrada arrivano altre novità. Innanzitutto, il ritorno di Roberto Lipari con Sergio Friscia (storico imitatore). Ma per l'inviato Lipari arriva il grande passo: l'approdo dietro il bancone del tg satirico di Canale 5. Per entrambi, comunque, una grande prova fino a poco prima di Natale. "Ci hanno detto di divertirci e di viverla come se non stessimo lavorando. Se nella metafora della classe loro sono i presidi, speriamo di non andare a prenderci la nota dal preside! Studio? Ci sarà una novità, un nuovo cane", racconta Lipari a TV Sorrisi e Canzoni.

"Sei una m***a". Brumotti accusa, la signora scende dall'auto: parcheggio disabili, cala il gelo | Video

“Io e Sergio Friscia? E’ stato un colpo di fulmine”, continua. Su di loro, sicuramente, sono puntati gli occhi di tutti. Si tratta di una grande responsabilità, visto che devono sopperire all'addio della coppia Siani-Incontrada. E poi, dopo Natale, l'arrivo degli inossidabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (la coppia più longeva di sempre del programma di Antonio Ricci).

Il raptus di Allegri a bordo campo a Verona. Juve, il simbolo della crisi: cosa non avevate notato | Video





Il Tg satirico, lo ricordiamo, nei giorni scorsi si è scagliato contro Tommaso Zorzi, che aveva puntualizzato su una battuta sul latte di mandorla fatta da Alessandro Siani. E' intervenuto il Gabibbo, che ha detto: "Non si può dire "latte di mandorla", ma vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere. E sapete da chi viene questa polemica? Nientepopodimeno che Tommaso Zorzi. E sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere. Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna della vergogna, vai a bestemmiare dal papa se sei così trasgressivo".

Addio a Siani e Incontrada? Friscia e Lipari beccati così prima di Striscia: storie tesissime | VIdeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.