Non è l'Arena, bomba della escort: "Il calciatore che alla festa...", trema la serie A

Questa sera, mercoledì 3 novembre, tra i temi di Non è l'Arena in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, ci sarà un viaggio nel mondo della prostituzione. Il conduttore ha intervistato una escort che ha parlato anche del mondo dei calciatori con rivelazioni scottanti. "I calciatori preferiscono rapporti non protetti", ha confessato la ragazza.

Massimo Giletti ha poi parlato di prostituzione, in un viaggio alla scoperta delle nuove modalità di ricerca di clienti anche attraverso il web, con Onlyfans. Seguita poi dalla intervista alla escort, che confesserà di aver lavorato anche per alcuni importanti calciatori di Serie A.

La escort ha confessato che i calciatori sono delle brutte persone da non frequentare, che nei ristoranti non pagano niente e che per la maggior parte sono tutti sposati. Una intervista molto particolare che svela segreti e situazioni inedite che coinvolgono alcuni dei calciatori più conosciuti del calcio italiano. Niente nomi, niente squadre, solo la descrizione di un mondo fatto di tante stelle, ma che non brilla poi così tanto come vuol far sembrare. L’appuntamento quindi è per stasera, mercoledì 3 novembre, con Non è l’arena di Massimo Giletti alle 21.15 su La7

